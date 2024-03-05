Bursa'da Yüzyıllık Destan Ateş Oyunu Sahnelendi

Bursa'da Haluk Özenç'in kaleme aldığı "Yüzyıllık Destan Ateş" adlı oyun sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Barış Erdenk yönetti.

Oyun, Kurtuluş Savaşı mücadelesi ve cumhuriyetin ilanına kadar yaşanan kahramanlık hikayeleri ve milli mücadele ruhunu konu aldı.

Sibel Erdenk'in koreografisi ile sahnelenen oyun seyirci tarafından beğeni topladı.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.