Bursa'da Yürüyüş Yaparken Mahsur Kaldılar

Bursa'nın Kestel ilçesinde yürüyüş yapan iki genç, dönüş yolunu kaybedince ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla güvenli alana indirildiler.

BURSA'nın Kestel ilçesinde Saitabat Şelalesi mevkiinde yürüyüş yapan iki kişi, dönüş yolunu kaybederek dik bölgedeki ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından ulaşılan vatandaşlar, güvenli alana indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), dönüş yolunu bulamayınca dik bir bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan kişilerle yapılan görüşmede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.

Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
