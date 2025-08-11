Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Santral Yolu Caddesi'nde motosikletin yanında hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Yusuf S'ye ait olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi yolda ölü bulundu.
Santral Yolu Caddesi'nde 16 BRU 254 plakalı motosikletin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan soruşturmada cesedin Yusuf S'ye ait olduğu tespit edildi.
Yusuf S'nin cenazesi, incelemelerin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti

Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.