Haberler

Yola fırlayan 2 yaşındaki çocuğa hafif ticari araç çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 yaşındaki bir kız çocuğuna hafif ticari bir aracın çarpması sonucu yaşanan kazada, çocuk hafif yaralarla kurtuldu.

BURSA'da, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna, hafif ticari araç çarptı. Aracın altında sürüklenen çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa giren hafif ticari araç, aniden yola fırlayan 2 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Yere düşen çocuk, aracın altında metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan çocuğun, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Tahliye olacağı konuşulan Demirtaş'a bir şok daha
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim