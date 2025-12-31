Bursa'da kar yağışı; yüksekler beyaza büründü

BURSA'da beklenen kar, sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Yağış kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olurken, bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

Bursa ve çevresinde beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başladı. İlerleyen saatlerde yağmur yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte hava sıcaklığı en düşük 3, en yüksek 4 derece olarak ölçülürken; kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre; yarın kar yağışının aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük eksi 6 derece olması beklenirken; cuma gününden itibaren kar yağışının sona ereceği öngörülüyor.

KIZAĞINI OTOMOBİLİN ARKASINA BAĞLADI

Diğer yandan İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde kar yağışının ardından bir vatandaş, kızağını otomobilinin arkasına halatla bağladı. Beyaza bürünen asfalt üzerinde kayarak ilerleyen vatandaş, kar yağışının keyfini çıkardı.