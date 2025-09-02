Bursa'da YKS Başarı Ödülleri Töreni Düzenlendi

Bursa Valiliği himayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) ilk bine giren öğrenciler ödüllendirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen programda konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, üniversite hayatına başlayan öğrencilerin bundan sonraki süreçte "Türkiye Yüzyılı" vizyonu meşalesinin en genç taşıyıcıları olacağını belirtti.

Ayyıldız, öğrencilerin çok çalışarak bugünlere geldiğini vurgulayarak, "Bundan sonra bu başarılarınızı devam ettirmelisiniz. Asla durmayın ve pes etmeyin. Gelecek neslin temsilcileri sizlersiniz. Çıktığınız bu yolda Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Siz edineceğiniz bilgilerle sadece kendi kariyerinizi değil bu aziz vatanın geleceğin şekillendireceksiniz. Bizler sizlere güveniyoruz." ifadesini kullandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye'nin en parlak zihinleri arasına giren gençleri ayrı ayrı kutladığını dile getirdi.

Üniversite hayatında gösterecekleri azim, gayret ve öğrenme iştahının öğrencilere sürdürülebilir başarının kapılarını aralayacağını aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilk yıllarında fabrikasız, elektriksiz köylerden başlayan yürüyüş, bugün kendi otomobilini üreten, uydusunu uzaya gönderen, yazılımda ve yapay zekada dünyayla yarışan bir ülkeye dönüştü. Dün 'yapamazsınız' diyenler vardı; bugün 'nasıl yaptınız?' diye soruyorlar. Bizim için ülkemizin büyümesi önemlidir fakat kalkınmak çok daha kıymetlidir. Yollar, köprüler, fabrikalar büyümenin işaretidir. Kalkınma ise bunların insanımızın hayatına değer katması, refahı artırması, adaleti güçlendirmesidir. Sizlerin görevi, ülkemizi hem büyüten hem de kalkındıran nesil olmaktır."

Programa katılan öğrencilerden özel ve eşit ağırlık Türkiye birincisi Muhammed İsmail Kuşat da kendisi gibi gençlerin önünde yeni ufuklar varken, başardıklarının yalnızca tuzak olabileceğini belirterek, "Yeni bir şeyler başarabilecekken başardıklarımızla övünmek sadece kaybedecek olanların yapacağı bir şeydir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın konuşma yaptığı programda protokol konuşmalarının ardından YKS'de ilk bin kişi arasında yer almayı başaran öğrencilere tablet hediye edildi.