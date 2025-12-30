Haberler

Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu; 34 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen narkotik operasyonları sonucunda piyasa sürülmek üzere hazırlanan 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain ve 9 bin ecstasy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 34 şüpheli tutuklandı.

BURSA'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında piyasa sürülmek için hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki eğlence mekanları ile iş yerlerinde denetim yapılırken, şüpheli görülen araçlar ile kimlikleri önceden tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon ve denetimler kapsamında; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ARAMA KARARI BULUNAN 23 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 34 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan operasyon ve denetimlerde, 'Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli de yakalandı.

Haber: Barış YILMAZ-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu
'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü