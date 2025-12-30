Haberler

Yılbaşı öncesi narkotik operasyonu; 34 tutuklama

Bursa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonları kapsamında piyasa sürülmek için hazırlanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 34 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar, eğlence mekanları ve şüpheli adreslerinde gerçekleştirildi.

BURSA'da yılbaşı öncesi gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında piyasa sürülmek için hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi; gözaltına alınan 34 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 15 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki eğlence mekanları ile iş yerlerinde denetim yapılırken, şüpheli görülen araçlar ile kimlikleri önceden tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyon ve denetimler kapsamında; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ARAMA KARARI BULUNAN 23 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 34 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan operasyon ve denetimlerde, 'Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 23 şüpheli de yakalandı.

