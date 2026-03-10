Haberler

Bursa'da kaçak hayvan ticareti denetimi: 2 papağan ve 1 yılana el konuldu

Güncelleme:
Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yasadışı şekilde bulundurulan 2 papağan ve 1 mısır yılanına el koydu. Hayvanlar, sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alındı.

BURSA'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulan 2 papağan ile 1 mısır yılanına el koydu.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine, Osmangazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde papağan ve mısır yılanı ticareti yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine DKMP Müdürlüğü personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde satışı yasak olan veya mevzuata aykırı şekilde bulundurulduğu belirlenen 2 papağan ile 1 mısır yılanına el konuldu. El konulan hayvanların uzmanlar tarafından yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, koruma altına alınan canlılar Bursa Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında mevzuat kapsamında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
