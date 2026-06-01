Bursa'da 3 İskender papağanı yavrusu koruma altına alındı
Bursa'da yasa dışı yollarla ticareti yapılmak istenen 3 İskender papağanı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak koruma altına alındı. Yavruların sağlık durumu veterinerlerce takip edilirken, olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla ticarete konu edilmek istendiği belirlenen 3 İskender papağanı yavrusu kurtarıldı.
Koruma altına alınan yavruların sağlık durumları veteriner hekimler tarafından takip ediliyor.
Olayla ilgili mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen kişi hakkında yasal işlem uygulandığı, papağan yavrularının bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır