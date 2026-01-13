Denetimde ele geçirilen 3 makak maymunu koruma altına alındı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Bursa'da ele geçirilen 3 makak maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bursa'da gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı şekilde barındırılan 3 makak maymunu tespit edilerek bakım ve tedavi süreçleri için DKMP (Doğa Koruma ve Milli Parklar) ekiplerimiz tarafından muhafaza altına alındı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" denildi.