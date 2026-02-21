Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri, organize bir şekilde bahis sitelerini yönettiklerini tespit etti ve çok sayıda dijital materyale el koydu.
Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 şüphelinin organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettiğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalandı.
Polis adreslerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Semih Şahin