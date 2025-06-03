Bursa'da Yaralı Karga Kurtarıldı

Bursa'da Yaralı Karga Kurtarıldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargalar dikkat çekti. Yaralı bir karga, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tedavi altına alındı.

Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga tedavi altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren belli bir alanda uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga, vatandaşların dikkatini çekti.

İnsanların üstüne doğru alçaktan uçup sık sık öterek aynı bölgedeki ağaç ve aydınlatma direğine konan kargalar, sokak kenarındaki ağaçların altında uçamayan karganın fark edilmesini sağladı.

Kargaların çıkardığı sesler ve yaralı karganın bulunduğu anlar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Vatandaşların haber verdiği Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı hayvanı kurtarıp tedaviye götürdü.

Yetkililer, kargaların zeki hayvanlar olduğunu ve zaman zaman davranışlarıyla dikkati çekebildiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
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