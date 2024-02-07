Bursa'da yaralanan sahipsiz köpek sağlığına kavuştu

Bursa'da boynunu jiletli telin kesmesi sonucu yaralanan sahipsiz köpek, sağlığına kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'nde yol kenarında yaralı köpek olduğuna dair ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, boynu jiletli telle kesildiği belirlenen köpek, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürdü.

Yaralanan bölgesi veteriner hekimler tarafından temizlenen köpek, başarılı geçen ameliyatın ardından iyileşti.

Köpeğin, tamamen sağlığına kavuşanan kadar merkezde kalacağı bildirildi.