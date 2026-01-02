110 bin TL'lik telefonu çalan şüpheli, 35 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

BURSA'da pazardan alışveriş yapan M.M.'nin (34) montunun cebindeki 110 bin TL'lik cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan Ö.A. (60), 35 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edilip, yakalandı.

Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Gökdere Pazar alanında alışveriş yapan M.M.'nin, 26 Aralık'ta montunun cebindeki 110 bin TL değerindeki cep telefonu çalındı. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Pazar alanını ve çevresini gösteren 20 güvenlik kamerasındaki 35 saatlik görüntünün incelenmesi ile şüphelinin, 21 suç kaydı bulunan Ö.A. olduğu belirlendi. Cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çaldığı tespit edilen şüphelinin gidebileceği yer ve mekanlar kontrol edilirken, Ö.A. saklandığı yerde yakalandı. Çaldığı cep telefonu üzerinde ele geçirilen ve suçunu itiraf eden Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.