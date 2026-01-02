Haberler

110 bin TL'lik telefonu çalan şüpheli, 35 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

110 bin TL'lik telefonu çalan şüpheli, 35 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da pazardan alışveriş yapan bir kişiden yankesicilik yöntemiyle 110 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan 60 yaşındaki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. 21 suç kaydı bulunan Ö.A., tutuklandı.

BURSA'da pazardan alışveriş yapan M.M.'nin (34) montunun cebindeki 110 bin TL'lik cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan Ö.A. (60), 35 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek tespit edilip, yakalandı.

Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi Gökdere Pazar alanında alışveriş yapan M.M.'nin, 26 Aralık'ta montunun cebindeki 110 bin TL değerindeki cep telefonu çalındı. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Pazar alanını ve çevresini gösteren 20 güvenlik kamerasındaki 35 saatlik görüntünün incelenmesi ile şüphelinin, 21 suç kaydı bulunan Ö.A. olduğu belirlendi. Cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çaldığı tespit edilen şüphelinin gidebileceği yer ve mekanlar kontrol edilirken, Ö.A. saklandığı yerde yakalandı. Çaldığı cep telefonu üzerinde ele geçirilen ve suçunu itiraf eden Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

Hrttlarn bol yasadgı yer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif