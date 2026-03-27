İnegöl'de Yangında Mahsur Kalan Kadın İtfaiyeciler Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
İnegöl ilçesinde bir dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen 77 yaşındaki Hamide B., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında bayılıp mahsur kalan Hamide B.'yi (77), itfaiyeciler kurtardı. Dumandan zehirlenen ve hastanede tedaviye alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, dumandan zehirlenip bayılarak evde mahsur kalan Hamide B.'yi kurtardı. Yangın, 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hamide B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu

Futbola doyacağız! İşte çeyrek final maçlarının tarihleri
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan

Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor