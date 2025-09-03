Bursa'da Yangında Hayat Kurtaran Refleks

BURSA'da, dün 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında pencereden açılan battaniyenin üzerine atlayan Neriman G. (65) ile aşağı atıp kurtardığı torunu Sümeyye G. (7) taburcu oldu. O anlar görüntülenirken, annesi ve yeğeninin durumlarının iyi olduğunu belirten Fırat G. (31), "Çok şükür iyiler fakat vücutlarında kırıklar var" dedi.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında, dün saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada evde olan Neriman G., torunu Sümeyye G.'yi de alıp pencereye çıkarak yardım istedi. Çevredekiler bir evden aldıkları battaniyeyi pencerenin altında açtı. Neriman G. pervazda tuttuğu torununu battaniyenin üzerine attı, ardından da kendisini boşluğa bıraktı. Neriman G., alt katın balkonuna çarptıktan sonra battaniyenin üzerine düştü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Hafif yaralanan babaanne ve torunu gelen sağlık ekipleri tarafından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Neriman G. ve torunu Sümeyye G., tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Annesi ve yeğeninin yangından kurtulduğunu söyleyen Fırat G. (31), "Annem ve yeğenim kendi imkanlarıyla evden çıkmaya çalıştılar fakat başarısız oldular. Ardından yine kendi imkanlarıyla aşağıya atladılar. Çok şükür iyiler fakat vücutlarında kırıklar var. Bir anlık refleksle atladılar. Cana geleceğine, mala gelsin. Çok şükür durumları iyi, sadece psikolojik olarak etkilendiler" dedi.