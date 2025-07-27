Bursa'da Yangın Nedeniyle Tahliye Edilen Mahalle Sayısı 6'ya Ulaştı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devam eden yangın nedeniyle Yakuplar ve Çakmak mahallelerinin yanı sıra 4 mahalle daha tahliye edildi. Toplamda tahliye edilen mahalle sayısı 6'ya çıktı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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