Bursa'da Yangın Nedeniyle 6 Mahalle Tahliye Edildi

Bursa'da Yangın Nedeniyle 6 Mahalle Tahliye Edildi
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde alevlenen yangın nedeniyle toplam 6 mahallede tahliye kararı alındığı bildirildi. Yakuplar ve Çakmak mahallelerinin yanı sıra Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

Osman SAK-Aydın AKALIN/ORHANELİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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