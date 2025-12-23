Yangına müdahale ederken çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 1'inci Çınar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede 19 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren itfaiye erleri alevlere müdahale ederken mutfak tavanı çöktü. Ekipler, çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan, o anlar kameraya yansıdı.
Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.