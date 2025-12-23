Haberler

Yangına müdahale ederken çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Yangına müdahale ederken çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir dairede çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri, çöken mutfak tavanının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

BURSA'da 4 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, kameraya yansıdı.

Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi 1'inci Çınar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katındaki dairede 19 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp daireyi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Daireye giren itfaiye erleri alevlere müdahale ederken mutfak tavanı çöktü. Ekipler, çöken tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Öte yandan, o anlar kameraya yansıdı.

Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
