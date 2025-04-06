CHP'de kurultay günü! 3 aday başkanlık için yarışacak

Kritik gün geldi çattı! Özel ve 2 rakibi başkanlık için yarışacak
Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü 5 yaralı

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı! 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı

İBB soruşturması kapsamında aranan isim KKTC'de yakalandı
Katliam gibi kaza! 5 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araçta 5 kişi feci şekilde can verdi

Bursa'da Yangın Faciası: 3 Aylık Bebek ve 4 Yaşındaki Kardeşi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi. Diğer kardeşleri Enes yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Enes Durmuş yaralandı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Yenişehir ilçesi Çayır Mahallesi Çayır Sokak'taki 2 katlı binanın son katında meydana geldi. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları Sevginur ile Efe Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin diğer çocukları Enes Durmuş'un ise yaralandığı tespit edildi. Enes Durmuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocukların cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan çocuklarının anne- babasının olay sırasında evde olup olmadıkları henüz öğrenilemezken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.