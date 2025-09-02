Bursa'da Yangın: Anne, Çocuğunu Pencereden Attı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında, anne evdeki çocuğunu alevlerden kurtararak pencereden boşluğa attı. Yangında yaralanan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan anne, çocuğunu alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen anne önce pervazda tuttuğu çocuğunu, ardından da kendisini 3'üncü kattan attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anne çocuğunu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anne, ardından kendisi de attı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anne ile çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
