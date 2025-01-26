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Bursa'da Yangın: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın: 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki Ahmet Papur hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak yaşlı adamın hayatını kurtaramadı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Burcun Mahallesi'ndeki Ahmet Papur'a ait evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Papur'un hayatını kaybettiği belirlendi.???????

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel
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