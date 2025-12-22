Haberler

Bursa'da tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Bursa'nın İznik ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Ahmet D. yaşamını yitirdi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak'ta, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ekiplerin kontrolü sırasında evde yalnız yaşadığı öğrenilen 80 yaşındaki Ahmet D'nin öldüğü tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
