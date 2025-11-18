Haberler

Bursa'da Yangın: 1 Ceset Bulundu

Bursa'da Yangın: 1 Ceset Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında, evin mutfak kısmında tek yaşayan kişinin cesedine ulaşıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu.

Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı evde başlayıp bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın ekiplerce söndürüldü.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu evin mutfak kısmında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Evde tek yaşayan Kazım Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine yangın yan binaya da sıçramıştı.

Bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevler söndürülmüş, yangın çıkan evde tek yaşadığı öğrenilen Kazım Kaya'ya ulaşılamaması üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince evde detaylı arama ve inceleme çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı

''En büyük hayalim'' diyerek sıradaki hedefini duyurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.