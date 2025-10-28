Haberler

Bursa'da Yağmur Sonrası Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yağmur Sonrası Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton su kanalına çarptı. Sürücü Zail Gülerman hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

BURSA'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton su kanalına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Boyalıca Mahallesi girişinde meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Zail Gülerman (72) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarına bulunan su kanalına çarptı.

Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zail Gülerman kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
