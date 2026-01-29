Haberler

Bursa'da evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üretimi yapan bir şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalanarak tutuklandı. Evde yapılan aramalarda kenevir bitkileri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından ilçe kırsalındaki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda, 6 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar maddesi, kurulu ve aktif iklimlendirme sistemi, 16 sentetik ecza hap, bitki yetiştirmede, sulamada kullanılan muhtelif tarımsal ürün ve ilaç ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

