Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 600 gram metamfetamin ve 4,50 gram esrar ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.
İkamette yapılan aramada 600 gram metamfetamin, 4,50 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda T.A. ve N.K. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç