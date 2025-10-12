Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, A.D. ve M.E. isimli şüphelilerin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı otomobili takiple durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 21 gram metanfetamin ile 2 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.