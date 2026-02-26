Haberler

İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

İnegöl'de düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında çok sayıda Hint keneviri ve 1 kilogram esrar bulunuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde uyuşturucu üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri, yaklaşık 1 kilogram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan bir zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

