Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Kestel ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta 855 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 855 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Alınan izinlerin ardından araçta yapılan aramada, 855 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan kişi, işlemler yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
