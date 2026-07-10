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Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda skunk, kenevir, sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığını değerlendirdiği 3 şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda 1 kök skunk, 17 kök kenevir, 2 iklimlendirme sistemi, 255 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin
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