Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya operasyon düzenleyerek yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde ve diğer yasaklı ürünleri ele geçirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.H. (36) ve A.E'yi (35) yakaladı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap, anahtarlık görünümlü hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu, 168 bin 700 lira ile 595 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan'ın kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti

Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi için yolun sonu
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı

18 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı: Dokunduğumda kaskatıydı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Taksim’de sahte ayakkabı baskını! Görüntüleri 100 bin takipçili hesabından paylaştı

Sahte ayakkabıcı baskın anını 100 bin takipçili hesabından paylaştı
Lvbel C5’in skandal ifadelerine AK Parti'den yanıt: Havlamanıza devam edin

Ünlü rapçiden konserde skandal hareket! AK Parti'nin yanıtı çok sert
Son dakika ayrılığı! Bülent Ersoy sahneye çıkmadan projeyi bıraktı

Perde açılmadan kriz! Bülent Ersoy’dan ani karar