Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa'da düzenlenen operasyonda 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce bir şüphelinin iş yerinde yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır