Bursa'da 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi. Polisiye ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenledi ve bir kişiyi gözaltına aldı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Gerekli izinlerin ardından operasyon için harekete geçen polis eve baskın yaptı.
Yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın