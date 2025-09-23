Haberler

Bursa'da Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir apartmanda ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı, ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BURSA'da, ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 4'ncü katında çıktı. Evin mutfağından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'a yağış geliyor! Gün bile verildi

Yağış geliyor, sıcaklıklar dip yapacak! Günü bile belli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.