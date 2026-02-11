Haberler

Uludağ yolunda kayan tuzlama aracı otomobile çarptı; 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Uludağ yolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tuzlama aracı otomobile çarptı. Şarampole düşen araçtaki 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da Uludağ yolunda buzlanma nedeniyle kayan tuzlama aracı, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Uludağ yolu Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü yitirdiği Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, Uludağ yönüne seyir halinde olan 34 RT 591 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil şarampole düşerken, araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 bayanla grup toplantımıza geliyorsun' çağrısı karşılık buldu

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar