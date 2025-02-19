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Bursa'da Türk Halk Müziği Rüzgarı: Orkestra Konseri Büyük İlgi Gördü

Bursa'da Türk Halk Müziği Rüzgarı: Orkestra Konseri Büyük İlgi Gördü
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Şef Nilüfer Göl yönetimindeki konser, Bursalı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Nilüfer Göl yönetti.

Gecede sahne alan solistler Türk Halk Müziği'nin önde gelen eserlerini orkestra eşliğinde seslendirdi.

Zaman zaman seslendirilen eserlere Bursalı müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan şef, orkestra ve koro uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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