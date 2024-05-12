Bursa'da traktör kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Sansarak Mahallesi Çayırlar mevkisinde, Abdulkadir E'nin (17) kullandığı plakasız traktör devrildi.

Kazada, traktörde bulunan ve aracın altında kalan Ercan E. (15) yaşamını yitirdi.

Traktör sürücüsü Abdülkadir E. ile diğer yolcu Kamil E. (16) ise ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine sevk edilen Abdülkadir E. ile Kamil E'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.