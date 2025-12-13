Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan belediye çalışanı sürücü Levent Dalkılıç (43), yaşamını yitirdi.

Kurşunlu Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada, Gemlik Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Levent Dalkılıç'ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Dalkılıç, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Dalkılıç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Levent Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Belediye işçisi Levent Dalkılıç'ın cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.