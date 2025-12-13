Haberler

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü

Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, çöpleri toplarken kontrolünü kaybeden traktör devrildi ve belediye çalışanı Levent Dalkılıç yaşamını yitirdi. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan belediye çalışanı sürücü Levent Dalkılıç (43), yaşamını yitirdi.

Kurşunlu Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada, Gemlik Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan Levent Dalkılıç'ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Dalkılıç, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan Dalkılıç, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Levent Dalkılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Belediye işçisi Levent Dalkılıç'ın cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
title