Haberler

Bursa'da asayiş ve trafik uygulaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve trafik denetimleri yaptı. Sürücülerin kimlik ve ehliyet sorgulamaları yapılarak alkol testleri uygulandı, trafik kurallarına uymayan sürücüler hakkında işleme geçildi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçede trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada durdurulan araçların sürücülerinin kimlik, ehliyet ve GBT sorgulamaları yapıldı. Sürücüler alkol testine tabi tutuldu, araçların bagajları da kontrol edildi. 'Trafik Kanunu' kapsamında emniyet kemeri kullanımı, abartı egzoz, yüksek sesle müzik yayını ve diğer trafik kurallarına yönelik denetimler de yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında idari işlem uygulandı. Denetimlerin kamu düzeni ve trafik güvenliğinin sağlanması için devam edeceği bildirildi. (DHA

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
İnşaat işçisi 'Beni dolandırdı' dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan yanıt geldi
Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek

O ilimizde 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek dev proje
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu

Soylu-Özel davasında karar bozuldu! Faiziyle birlikte ödeyecek
Gülseren Ceylan, Instagram'da abonelik sistemini aktif etti

Tesettüre girdiğini açıklamıştı! Yeni kararı bambaşka
Hindistan'da ambulans uçak düştü! Kurtulan yok

Ülke yasta! Ambulans uçak düştü, kurtulan yok