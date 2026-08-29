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İnegöl'de kaçan sürücü yakalandı: 280 bin lira ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik uygulaması sırasında aracını bırakarak kaçmaya çalışan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında Muhammet Berat Zeyrek (23), aracını bırakarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan Zeyrek, asker olduğunu ve korktuğu için kaçtığını söyledi.

Yapılan sorgulamada, Zeyrek'in daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu belirlendi.

Zeyrek'e, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibine de aracını sürücü belgesi bulunmayan kişiye kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA
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