Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunuyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda Tarık K. (23) idaresindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, Kulaca mevkisinde 03 ADR 098 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Tarık K. ile araçta bulunan Engin D. (24) ağır yaralandı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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