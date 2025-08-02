Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Bursa'da İznik-Orhangazi kara yolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'da İznik- Orhangazi kara yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

M.Y'nin (20) kullandığı 34 MHR 87 otomobil, Boyalıca Mahallesi İznik- Orhangazi kara yolunda, M.B.A. (22) idaresindeki 54 RD 356 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü M.B.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aynı araçtaki A.M.A. (30), H.M. (25) ve S.A. (23) ile diğer sürücü M.Y. ve otomobildeki C.Y. (75), N.Y. (75) ve M.Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve İznik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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