Mudanya'da Toprak Kayması: Can Kaybı Yok

Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprak kayması meydana geldi.

Tirilye Mahallesi Çamlık Tepesi mevkisinde içinde büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütle, Marmara Denizi'ne kaydı.

Toprak kayması sırasında sahilde bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve deniz polisi bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da toprak kaymasının olduğu alanda inceleme yaptı.

Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını belirterek, "Çok dik yamaçlar. Zaman zaman bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Topraktan parçalar kopuyor. Çok önemli bir durum yok. Burası yüzme alanı olarak kullanılan bir bölge değil. Herhangi bir tehlike bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, içinde büyük kaya parçalarının da bulunduğu kütlenin denize kaydığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA