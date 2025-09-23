Bursa'da TKDK'den öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Bursa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliğinin eş finansmanıyla yürütülen "IPARD Programı Tanıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında Şehit Jandarma Er Ayvaz Gür İlkokulu'nda program düzenlendi.

Programda, öğrencilere çanta ve kırtasiye setleri dağıtıldı.

Etkinliğe Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre ve Destek Hizmetleri Birim Amiri Betül Tekeli katıldı.

Açıklamada, programın eğitim hayatına katkı sunmak ve kırsal alanlarda IPARD desteklerinin bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlendiği, çocukların eğitimine katkı sağlayacak faaliyetlere devam edileceği bildirildi.