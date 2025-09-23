Haberler

Bursa'da TKDK'den öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

Bursa'da TKDK'den öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

Bursa'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti hediye edildi.

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliğinin eş finansmanıyla yürütülen "IPARD Programı Tanıtımı Teknik Destek Projesi" kapsamında Şehit Jandarma Er Ayvaz Gür İlkokulu'nda program düzenlendi.

Programda, öğrencilere çanta ve kırtasiye setleri dağıtıldı.

Etkinliğe Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre ve Destek Hizmetleri Birim Amiri Betül Tekeli katıldı.

Açıklamada, programın eğitim hayatına katkı sunmak ve kırsal alanlarda IPARD desteklerinin bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlendiği, çocukların eğitimine katkı sağlayacak faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Seçimde oy kullanmıştı! Sadettin Saran'dan Mert Hakan yorumu

Saran'a bu görüntü soruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.