Bursa'da tırın çarptığı karavanın sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın çarptığı karavanın şarampole yuvarlanması üzerine 1 kişi ağır yaralandı.

Y.D. yönetimindeki 34 UC 8236 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Şehitler Mahallesi mevkisinde S.S. (61) idaresindeki 16 ANM 336 plakalı karavana çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan karavan, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan karavan sürücüsü S.S, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olay anı, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
