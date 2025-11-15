Haberler

Bursa'da Tırın Altına Giren Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, first tedaviyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu Avarlar mevkisinde seyir halinde olan Seçkin K. (50) idaresindeki 16 ATE 843 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan Y.M. idaresindeki 11 ACH 383 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

İlk tedavisi olay yerinde yapılan Seçkin K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
