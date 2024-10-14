Bursa'da TIR Kazası: 2 Yaralı

BURSA'da şerit değiştirmek isteyen hafif ticari araca TIR çarptı. Kontrolden çıkan TIR elektrik direğine çarpıp devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, İstanbul- Bursa yolunda Osmangazi ilçesi, Ovaakça mevkisinde meydana geldi. Hilmi Y., idaresindeki 77 DE 093 plakalı hafif ticari araçla sola dönüş yapmak için şerit değiştirmek istedi. Bu sırada İlhami A. idaresindeki TIR, şerit değiştiren ticari araca çarpıp metrelerce savruldu. Kontrolden çıkan TIR, elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Kaza anı araç kamerasına yansırken, 2 sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.