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Bursa'da TIR ile cip çarpıştı: Bir yaralı

Bursa'da TIR ile cip çarpıştı: Bir yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir TIR, şerit değiştirirken cipin sürücüsüne çarptı. Cipin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın, şerit değiştirirken yandan çarptığı cipin sürücüsü Resul C. (54), yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Ankara yönüne giden Murat Y.'nin (47) şerit değiştirmek istediği 16 AYD 575 plakalı TIR'ı, aynı yöne giden Resul C. yönetimindeki 16 Y 6995 plakalı cipe yandan çarptı. Savrulup refüje çıkan cipin sürücüsü yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı cipin sürücüsü Resul C., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, her 2 araçta da hasara neden olan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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